FIFA ASEAN Cup 2026: Timnas Indonesia vs Malaysia Sudah Ditentukan, Catat Tanggalnya!

jpnn.com - FIFA telah merilis jadwal pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026. Duel sarat gengsi antara Timnas Indonesia dan Malaysia menjadi salah satu laga yang paling menyita perhatian.

FIFA resmi merilis jadwal lengkap FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen tersebut akan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Indonesia dan Hong Kong dipercaya menjadi tuan rumah, dengan Indonesia menggelar pertandingan Premier Division.

Timnas Indonesia tergabung di Grup A bersama Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sementara itu, Grup B dihuni Vietnam, Thailand, Filipina, dan Pakistan.

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Duel Indonesia vs Malaysia menjadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan. Skuad Garuda akan menghadapi Harimau Malaya pada Senin (28/9/2026) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 19.30 WIB.

Sebelum menghadapi Malaysia, Timnas Indonesia akan lebih dulu bertemu Singapura pada Jumat (25/9/2026). Laga tersebut juga digelar di SUGBK dengan kick-off pukul 20.00 WIB.

Setelah itu, Indonesia masih memiliki satu pertandingan terakhir di fase grup dengan menghadapi Bangladesh pada Kamis (1/10/2026). Pertandingan kembali berlangsung di SUGBK dan dijadwalkan dimulai pukul 19.30 WIB.

Sementara itu, pertandingan Grup A lainnya juga akan berlangsung di SUGBK. Malaysia menghadapi Bangladesh pada 25 September, sebelum bertemu Singapura pada 1 Oktober.