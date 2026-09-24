FIFA ASEAN Cup 2026: Timnas Vietnam Tiba di Indonesia Bawa Modal Juara
jpnn.com - Timnas Vietnam datang ke turnamen FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kepercayaan diri tinggi.
The Golden Stars baru saja menasbihkan diri sebagai tim terbaik di Asia Tenggara. Vietnam merupakan kampiun Piala AFF 2026 setelah menglahkan Tailan di partai puncak.
Pencapaian tersebut Vietnam tak ingin sekadar menjadi pelengkap dalam FIFA ASEAN Cup 2026.
Bek kiri Vietnam Jason Quang-Vinh Pendant menilai kesempatan tampil pada edisi pertama ini memiliki arti tersendiri. Dia berharap persaingan yang tercipta juga mendapat sambutan meriah dari suporter.
"Kami sangat antusias menyambut kompetisi ini. Ini menjadi pengalaman baru bagi kami karena merupakan turnamen pertama yang diselenggarakan FIFA," ucapnya.
Vietnam Bidik Posisi Teratas
Vietnam tergabung di Grup B bersama Thailand, Filipina, dan Pakistan. Jason menyadari status setiap tim membuat persaingan untuk lolos tidak akan mudah.
"Kami melihat semua lawan memiliki pemain berkualitas. Karena itu, kami harus tampil maksimal dalam setiap pertandingan dan berusaha menguasai persaingan di grup," tandasnya.
Vietnam sendiri telah berada di Indonesia sejak Rabu (23/9/2026). Mereka mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebelum melanjutkan perjalanan menuju Bandung.
Timnas Vietnam datang ke turnamen FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kepercayaan diri tinggi.
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