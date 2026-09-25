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FIFA ASEAN Cup 2026: Vietnam Haus Gelar, tapi Tak Mau Besar Kepala

FIFA ASEAN Cup 2026: Vietnam Haus Gelar, tapi Tak Mau Besar Kepala
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Skuad Timnas Vietnam. Foto: Asean United FC

jpnn.com - Timnas Vietnam kembali membidik trofi saat tampil di FIFA ASEAN Cup 2026.

Golden Star Warriors ingin mengulang sensasi menjadi juara setelah sukses meraih gelar Piala AFF dalam dua edisi terakhir.

Keinginan tersebut dirasakan Patrick Le Giang. Penjaga gawang Vietnam itu menilai pengalaman mengangkat trofi bersama tim nasional membuat pemain makin termotivasi untuk mengulang pencapaian tersebut.

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"Setelah mengetahui betapa bahagianya memenangi trofi untuk negara, tentu ada keinginan kuat untuk kembali merasakan kebahagiaan yang sama," ucapnya.

Tetap Rendah Hati

Vietnam tidak ingin keberhasilan sebelumnya membuat mereka terlena. Le Giang menyadari setiap turnamen memiliki tantangan berbeda sehingga timnya harus tetap menghormati lawan.

"Gelar sebelumnya tidak membuat perjalanan berikutnya menjadi mudah. Kami harus tetap rendah hati, menghargai setiap lawan, dan berkonsentrasi pada hal-hal yang bisa kami kendalikan," ucap kiper yang mengawal gawang Vietnam di Piala AFF 2026 itu.

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FIFA ASEAN Cup 2026 berlangsung di Indonesia pada 25 September hingga 5 Oktober. Vietnam tergabung di Grup B bersama Tailan, Pakistan, dan Filipina.

Vietnam akan mengawali perjuangan dengan menghadapi Filipina di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (26/9/2026).(fifa/del/jpnn)

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Vietnam ingin kembali merasakan manisnya gelar di FIFA ASEAN Cup 2026. Namun, ada sebuah warning.


Redaktur & Reporter : Dhiya Muhammad El-Labib

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