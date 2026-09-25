FIFA ASEAN Cup 2026: Vietnam Haus Gelar, tapi Tak Mau Besar Kepala
jpnn.com - Timnas Vietnam kembali membidik trofi saat tampil di FIFA ASEAN Cup 2026.
Golden Star Warriors ingin mengulang sensasi menjadi juara setelah sukses meraih gelar Piala AFF dalam dua edisi terakhir.
Keinginan tersebut dirasakan Patrick Le Giang. Penjaga gawang Vietnam itu menilai pengalaman mengangkat trofi bersama tim nasional membuat pemain makin termotivasi untuk mengulang pencapaian tersebut.
"Setelah mengetahui betapa bahagianya memenangi trofi untuk negara, tentu ada keinginan kuat untuk kembali merasakan kebahagiaan yang sama," ucapnya.
Tetap Rendah Hati
Vietnam tidak ingin keberhasilan sebelumnya membuat mereka terlena. Le Giang menyadari setiap turnamen memiliki tantangan berbeda sehingga timnya harus tetap menghormati lawan.
"Gelar sebelumnya tidak membuat perjalanan berikutnya menjadi mudah. Kami harus tetap rendah hati, menghargai setiap lawan, dan berkonsentrasi pada hal-hal yang bisa kami kendalikan," ucap kiper yang mengawal gawang Vietnam di Piala AFF 2026 itu.
FIFA ASEAN Cup 2026 berlangsung di Indonesia pada 25 September hingga 5 Oktober. Vietnam tergabung di Grup B bersama Tailan, Pakistan, dan Filipina.
Vietnam akan mengawali perjuangan dengan menghadapi Filipina di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (26/9/2026).(fifa/del/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Vietnam ingin kembali merasakan manisnya gelar di FIFA ASEAN Cup 2026. Namun, ada sebuah warning.
Redaktur & Reporter : Dhiya Muhammad El-Labib
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- FIFA ASEAN Cup 2026 Jadi Tantangan Baru buat Vietnam, Sang Juara Pantang Jemawa
- FIFA ASEAN Cup 2026: Filipina Tak Sabar Tunjukkan Kekuatan Terbaik Melawan Vietnam
- Timnas Indonesia vs Singapura: Ole Romeny Punya Jejak Menarik di GBK
- Kevin Mendoza Kembali ke Bandung, Berharap Bobotoh Dukung Timnas Filipina
- Sinyal dari John Herdman, Luke Vickery Berpeluang Debut Lawan Singapura
- Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Singapura: Ada Eksperimen John Herdman?