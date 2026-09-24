FIFA ASEAN Cup: John Herdman Tebar Optimisme Menjelang Timnas Indonesia vs Singapura
jpnn.com - Timnas Indonesia percaya diri menatap laga perdana di FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Singapura.
Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (25/9/2026) malam WIB.
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menilai anak asuhnya berada dalam kondisi siap tempur.
Juru taktik kelahiran 19 Juli 1975 itu optimistis karena komposisi pemain yang dibawa ke turnamen kali ini berbeda dari skuad yang tampil pada ASEAN Championship 2026.
Kehadiran sejumlah pemain diaspora diharapkan mampu menambah kekuatan Skuad Garuda untuk meraih poin penuh pada laga pembuka.
"Kami sangat antusias untuk tampil dan memberikan penampilan terbaik bagi para suporter besok malam," ujar Herdman.
"Ini merupakan kesempatan besar bagi Indonesia untuk bermain di kandang dalam FIFA ASEAN Cup. Ini sekaligus menjadi kesempatan pertama bagi kami untuk mengangkat trofi di turnamen ini."
Timnas Indonesia tampil dengan tim terbaik, termasuk 12 pemain diaspora yang berkarier di Eropa. Mereka ialah Emil Audero, Kevin Diks, Dean James, Elkan Baggott, Justin Hubner, Nathan Tjoe-A-On, Calvin Verdonk, Joey Pelupessy, dan Ole Romeny.
Timnas Indonesia percaya diri menatap laga perdana pada FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Singapura, Jumat (25/9)
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