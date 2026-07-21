FIFA Investigasi Kericuhan Seusai Laga Final Piala Dunia 2026
jpnn.com -
JAKARTA - Federation Internationale de Football Association (FIFA) akan menyelidiki kericuhan yang terjadi di lapangan pasca-final Piala Dunia 2026 antara Spanyol vs Argentina.
Reuters pada Selasa (21/7), melaporkan bahwa Badan Sepak Bola Dunia itu telah menunjuk jaksa disiplin dan etik untuk menyeldiki keributan selepas kemenangan Spanyol atas Argentina tersebut di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat, Minggu (19/7), itu.
Keributan antarpemain terjadi setelah gelandang Argentina Leandro Paredes melakukan tindakan kasar terhadap penggawa Spanyol Eric Garcia dan Gavi.
Selanjutnya, insiden tersebut memicu perkelahian yang lebih luas antara kedua kelompok pemain sehingga terjadi saling dorong dan harus dipisahkan secara fisik. Pelatih Argentina Lionel Scaloni bahkan turun tangan menenangkan pemain-pemainnya.
Selain Reuters, media asal Inggris Sky Sports, turut melaporkan bahwa FIFA akan melakukan investigasi terhadap insiden yang membuat Paredes mendapatkan kartu merah dari wasit Slavko Vincic selepas peluit tanda bubaran berbunyi.
Pada pertandingan tersebut, Spanyol tampil dominan sejak menit pertama dan berhasil mengurung Argentina yang berstatus sebagai juara bertahan Piala Dunia.
Setelah pertandingan berakhir dengan skor imbang tanpa gol selama 90 menit, laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Spanyol mampu mencetak gol kemenangan pada menit 106 melalui Ferran Torres.
FIFA menginvestigasi kericuhan di lapangan seusai laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol vs Argentina.
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