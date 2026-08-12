FIFA Kirim Surat untuk Persib Bandung, Isinya Bikin Bobotoh Bisa Bernapas Lega

jpnn.com - Persib Bandung akhirnya mendapatkan kepastian mengenai FIFA Registration Ban yang sempat menjadi perhatian Bobotoh.

Melalui surat resmi tertanggal 11 Agustus 2026, FIFA memastikan sanksi tersebut telah dicabut secara permanen.

Keputusan FIFA tersebut sekaligus menutup kekhawatiran mengenai aktivitas pendaftaran pemain Maung Bandung.

Persoalan Lama Akhirnya Tuntas

Persoalan yang dimaksud berkaitan dengan kewajiban Persib kepada mantan pelatihnya, Robert Rene Alberts, dalam hubungan kontraktual pada 2022.

Setelah kewajiban tersebut dipenuhi, FIFA mengonfirmasi bahwa proses perkara telah berakhir. PSSI pun diminta menindaklanjuti pencabutan sanksi pada level nasional.

"Syukur alhamdulillah, seluruh prosesnya sudah kami lalui sampai tuntas. Setelah mengetahui keputusan FIFA, kami segera mengambil langkah untuk memenuhi kewajiban yang ada hingga akhirnya perkara ini dinyatakan selesai," ujar manajemen Persib.

Menurut Persib, penyelesaian persoalan tersebut merupakan bagian dari upaya klub menjaga kepercayaan sekaligus memastikan seluruh kewajiban terhadap regulator dipenuhi.

Persib Kembali Fokus ke Lapangan

Dengan tidak adanya lagi Registration Ban dalam perkara tersebut, perhatian Persib kini kembali tertuju kepada persiapan kompetisi 2026/27.