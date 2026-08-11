FIFA Larang Persib Bandung Rekrut Pemain, Ferry Paulus Beri Sinyal Positif

jpnn.com - Direktur Utama I League Ferry Paulus buka suara mengenai sanksi larangan transfer yang dijatuhkan FIFA kepada Persib Bandung.

Pria kelahiran 22 Mei 1964 itu mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima surat dari FIFA terkait sanksi yang diberikan kepada klub berjuluk Maung Bandung tersebut.

Menurut Ferry, Persib seharusnya segera melakukan kajian dan mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Kami sudah menerima suratnya dari PSSI kemarin. Kemudian PSSI juga sudah melayangkan komunikasi kepada kami, dan kemarin kami juga mempertanyakan hal tersebut kepada Persib."

"Kalau saya melihat, mungkin kasusnya sudah lama, tetapi kasus ini nothing lah. Jadi, rasanya dalam waktu dekat ini pasti akan selesai," ujar mantan pemilik Villa 2000 itu.

Persib Bandung kembali mendapat sanksi larangan melakukan aktivitas transfer dari FIFA pada Senin (10/8).

Manajemen Persib menyebut persoalan tersebut berkaitan dengan kasus lama yang terjadi pada 2022.

Kasus itu diduga berkaitan dengan laporan mantan pelatih Persib asal Belanda Robert Rene Alberts.