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FIFA Matchday: John Herdman Ubah Kekecewaan Timnas Indonesia Jadi Peluang

FIFA Matchday: John Herdman Ubah Kekecewaan Timnas Indonesia Jadi Peluang
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Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman. Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman tidak ingin perubahan agenda FIFA Matchday November 2026 mengganggu persiapan Skuad Garuda.

Dia justru meminta seluruh elemen tim memanfaatkan situasi tersebut untuk mendapatkan hal positif selama training camp (TC) di Bali.

Timnas Indonesia tidak bisa menjalankan agenda pertandingan sesuai rencana awal, sementara penundaan Piala Asia 2027 turut mengubah arah persiapan.

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Alih-alih terus memikirkan agenda yang batal terlaksana, Herdman memilih mengambil sisi positif dari keadaan tersebut.

Perubahan Agenda Buka Kesempatan Baru

Herdman menilai situasi yang tidak sesuai rencana bukan alasan bagi Timnas Indonesia untuk kehilangan produktivitas.

Pria asal Inggris itu ingin para pemain dan staf pelatih melihat periode ini sebagai ruang untuk melakukan hal-hal yang mungkin sulit dikerjakan ketika jadwal pertandingan sangat padat.

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"Perubahan yang terjadi seharusnya tidak membuat kami terpaku pada rencana sebelumnya. Justru sekarang ada kesempatan lain yang bisa dimanfaatkan," ucapnya.

"PSSI telah bekerja keras agar tim tetap memiliki kegiatan selama kalender internasional November."

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman tidak ingin perubahan agenda FIFA Matchday November 2026 mengganggu persiapan Skuad Garuda.

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