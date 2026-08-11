FIFA Matchday, Konon Timnas Indonesia Akan Lawan Tim Peserta Piala Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia berpeluang mendapatkan ujian yang jauh lebih berat pada FIFA Matchday November 2026.

PSSI tengah menyiapkan calon lawan untuk FIFA Matchday November 2026 dengan salah satu negara peserta Piala Dunia.

Rencana itu belum sampai pada tahap pengumuman lawan. PSSI masih menyimpan rapat negara yang sedang dibidik dan menyerahkan pengumuman tersebut kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir.

Sekjen PSSI Yunus Nusi hanya memberikan sedikit gambaran mengenai rencana tersebut.

"Kemudian juga kita akan ada FIFA Matchday yang nanti akan diumumkan oleh Ketua Umum, negara mana," kata Yunus Nusi kepada wartawan, Senin (10/8/2026) malam.

Yunus juga memberikan sinyal PSSI menginginkan lawan dengan peringkat tinggi. Bahkan, dia berharap negara yang dipilih merupakan peserta Piala Dunia.

"Dan mudah-mudahan negara yang peringkatnya, bahkan negara yang ikut di Piala Dunia. Nanti Ketua Umum yang akan mengumumkan," ujarnya.

FIFA Matchday November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9-17 November 2026. Ada kesempatan bagi Timnas Indonesia untuk memainkan dua pertandingan dalam periode tersebut.