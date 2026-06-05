FIFA Matchday: Marc Klok Dicoret dari Timnas Indonesia, John Herdman Punya Rencana Lain

jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memilih tidak memasukkan Marc Klok ke dalam skuad final FIFA Matchday Juni 2026.

Namun, keputusan itu bukan karena performa sang gelandang menurun, melainkan bagian dari strategi besar agar Klok bisa tampil dalam kondisi terbaik di Piala AFF 2026.

Herdman mengungkapkan kapten Persib Bandung tersebut sedang mengalami cedera ringan yang didapat pada akhir musim bersama klubnya.

Karena itu, tim pelatih memutuskan untuk tidak memaksakan Klok bermain dalam agenda FIFA Matchday kali ini.

Menurut Herdman, kondisi Klok harus menjadi prioritas karena peran pemain berdarah Belanda itu sangat penting untuk perjuangan Timnas Indonesia di Piala AFF yang akan digelar mulai Juli mendatang.

"Marc mengalami cedera ringan pada hari terakhir bersama klubnya. Kami tidak ingin mengambil risiko," kata Herdman dalam konferensi pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis (4/6/2026).

Pelatih asal Inggris itu menegaskan Klok tetap masuk dalam rencananya untuk turnamen ASEAN paling bergengsi tersebut.

Keputusan mencoret Klok dari skuad FIFA Matchday disebut sebagai bentuk perlindungan agar sang gelandang bisa menjalani pemulihan secara maksimal.