FIFA Matchday November 2026: Timnas Indonesia Batal Lawan Yordania, Apa Alasannya?

jpnn.com - Timnas Indonesia dipastikan tidak akan menghadapi Yordania dalam agenda FIFA Matchday November 2026.

Duel yang semula dijadwalkan berlangsung di Amman pada 13 November mendatang harus dibatalkan.

Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Asosiasi Sepak Bola Yordania (JFA) melalui laman resmi mereka, Kamis (5/11/2026).

JFA menjelaskan bahwa pertandingan melawan skuad Garuda tidak dapat dilaksanakan setelah PSSI mengajukan permohonan pembatalan.

"Pertandingan internasional antara Timnas Yordania dan Timnas Indonesia yang dijadwalkan berlangsung di Amman pada Jumat, 13 November, resmi dibatalkan," tulis JFA.

Federasi sepak bola Yordania itu juga mengungkapkan bahwa keputusan tersebut berasal dari pihak Indonesia.

PSSI disebut telah menyampaikan permintaan maaf karena tidak bisa memenuhi agenda pertandingan yang sebelumnya direncanakan.

"Keputusan untuk membatalkan pertandingan diambil setelah PSSI mengajukan permintaan disertai permohonan maaf karena tidak dapat bertanding," tambah laporan itu.