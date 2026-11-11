FIFA Matchday Tanpa Lawan Internasional, Timnas Indonesia Tantang Bali United
jpnn.com - Timnas Indonesia tetap akan menjalani pertandingan pada periode FIFA Matchday November 2026 meski gagal mendapatkan lawan internasional. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Bali United dalam laga persahabatan tertutup di Bali United Training Center, Gianyar, akhir pekan ini.
Pertandingan tersebut menjadi alternatif setelah sejumlah agenda uji coba internasional Timnas Indonesia gagal terealisasi akibat situasi keamanan di kawasan Timur Tengah.
John Herdman pun memanfaatkan kesempatan ini untuk menguji kemampuan para pemain yang tengah menjalani pemusatan latihan. Pelatih asal Kanada itu menegaskan bahwa duel melawan Bali United bukan sekadar laga pengganti.
Pertandingan tersebut menjadi kesempatan untuk melihat kualitas pemain Timnas Indonesia saat menghadapi salah satu klub papan atas kompetisi domestik.
"Ya, kami akan menjalani pertandingan persahabatan melawan Bali United di akhir pekan nanti secara tertutup," kata John Herdman.
"Untuk memberi kesempatan dalam menilai para pemain saat menghadapi salah satu tim papan atas di liga," imbuhnya.
Herdman ingin memaksimalkan pertandingan tersebut untuk mengevaluasi kedalaman skuad. Apalagi, ada sejumlah pemain yang belum banyak mendapatkan kesempatan untuk dipantau secara langsung.
Di antaranya Arlyansyah Abdulmanan dari Persija Jakarta dan Noah Adnan yang berkarier di Amerika Serikat. Selain itu, Herdman juga berkesempatan menyaksikan penampilan Mees Hilgers secara langsung untuk pertama kalinya.
Timnas Indonesia akan menggelar laga uji coba melawan Bali United. Meski tanpa laga internasional di FIFA matchday, pelatih John Herdman ingin menguji timnya.
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