FIFA Matchday: Timnas Indonesia ke Yordania, PSSI Mengalah untuk Konser BTS
jpnn.com - JAKARTA - Timnas Indonesia akan menjalani laga tandang menghadapi Yordania pada FIFA Matchday November 2026.
Skuad Garuda menyambangi Timur Tengah untuk dua pertandingan, satu lawan lainnya masih dalam tahap pencarian.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan proses komunikasi dengan calon lawan kedua masih berlangsung.
PSSI masih menunggu surat balasan sebelum pertandingan tersebut dapat dipastikan.
"Nanti tunggu surat balasan. Yang pasti main di Middle East. Mudah-mudahan situasi Middle East juga bagus, ya, supaya persiapan kami bisa mencoba tim-tim Timur Tengah," kata Erick Thohir di Jakarta, Senin (14/9).
PSSI sengaja membidik lawan dari Timur Tengah karena ingin memberikan pengalaman berbeda kepada para pemain Timnas Indonesia.
Erick menilai tim-tim dari kawasan tersebut memiliki karakter permainan yang keras sehingga bisa menjadi ujian tersendiri bagi para pemain.
"Alasan beruji coba melawan tim Timur Tengah, karena sepak bolanya yang keras dan ada dramanya," ujarnya.
Timnas Indonesia dua kali away ke Timur Tengah dalam FIFA Matchday November 2026.
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