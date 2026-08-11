FIFA Registration Ban Kembali Hantam Persib Bandung, Manajemen Langsung Ambil Langkah

jpnn.com - Persib Bandung tengah menghadapi persoalan administratif setelah nama klub tercantum dalam FIFA Registration Ban.

PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) memastikan persoalan tersebut bukan berasal dari kasus baru.

Registration Ban itu berkaitan dengan perkara yang terjadi pada 2022 dan melibatkan mantan pelatih Persib Robert Rene Alberts.

Persib Langsung Kaji Keputusan FIFA

Manajemen mengaku baru mengetahui keputusan FIFA tersebut dalam perkembangan terakhir. Persib kini tengah mempelajari dasar keputusan dan menentukan langkah penyelesaian yang harus ditempuh.

"Yang perlu kami tegaskan ialah bahwa ini merupakan kasus lama yang terjadi pada 2022, bukan kejadian baru."

"Setelah mengetahui adanya keputusan FIFA tersebut, kami langsung melakukan kajian secara menyeluruh untuk memahami posisi kasus dan menentukan langkah yang paling tepat," bunyi pernyataan Persib.

Manajemen Pastikan Segera Bertindak

Persib memastikan persoalan tersebut tidak akan dibiarkan berlarut-larut. Manajemen akan mengikuti mekanisme yang berlaku untuk menyelesaikannya.

"Kami tentu tidak akan tinggal diam. Setiap keputusan dan kewajiban yang harus kami tindaklanjuti akan menjadi perhatian serius."