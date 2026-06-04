FIFA Rilis Album Piala Dunia 2026, Shakira Kembali Setelah Fenomena Waka Waka

jpnn.com - FIFA resmi meluncurkan album resmi Piala Dunia 2026. Dari deretan nama besar yang terlibat, kehadiran Shakira menjadi sorotan utama.

Penyanyi asal Kolombia itu kembali ambil bagian dalam pesta sepak bola terbesar di dunia setelah sukses besar lewat lagu legendaris Waka Waka (This Time for Africa) pada Piala Dunia 2010.

Kembalinya Shakira seolah membangkitkan nostalgia jutaan penggemar sepak bola. Enam belas tahun setelah Waka Waka menjelma menjadi salah satu lagu Piala Dunia paling ikonik sepanjang masa, FIFA kembali memercayakan sang superstar untuk meramaikan turnamen edisi 2026 melalui lagu berjudul Dai Dai yang dibawakannya bersama musisi Nigeria, Burna Boy.

Album resmi Piala Dunia 2026 berisi 18 lagu dari berbagai musisi papan atas dunia. Proyek musik ini disebut FIFA sebagai kolaborasi budaya dan musik terbesar yang pernah dibuat dalam sejarah turnamen tersebut.

Selain Shakira, album ini juga dihuni sejumlah nama populer seperti LISA BLACKPINK, Anitta, Rema, Daddy Yankee, Future, Tyla, hingga YouTuber sekaligus entertainer fenomenal IShowSpeed.

Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut album ini dirancang untuk menyatukan para penggemar dari berbagai negara melalui perpaduan musik dan sepak bola.

"FIFA telah mengumpulkan tim musik yang luar biasa kuat dan sangat layak untuk ajang olahraga tunggal terbesar dalam sejarah ini," kata Infantino.

Dia menambahkan album tersebut menghadirkan kombinasi antara superstar global dan talenta baru dari berbagai benua, bahasa, serta genre musik yang berbeda.