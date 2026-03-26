FIFA Series 2026: John Herdman Siapkan Wajah Baru Timnas Indonesia

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman. Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - John Herdman mulai memetakan arah permainan anak asuhnya menjelang debut kepelatihannya bersama Timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026.

Salah satu fokus utama yang ingin dia benahi ialah ketajaman di lini depan.

Herdman menilai fondasi pertahanan Timnas Indonesia sebenarnya sudah cukup solid.

Karena itu, dia tidak ingin mengubah banyak di sektor tersebut, melainkan mengembangkannya dengan menambah variasi dalam menyerang.

"Saya melihat tim Indonesia sebelumnya sudah memiliki pertahanan yang baik dan itu sesuatu yang saya sukai."

"Kami tentu ingin mempertahankan itu sambil terus meningkatkannya," ujar pelatih asal Inggris tersebut.

Menurut Herdman, tantangan berikutnya ialah membuat permainan tim lebih agresif dan fleksibel saat menyerang.

Dia ingin Ole Romeny dan kawan-kawan mampu tampil lebih hidup dan tidak mudah ditebak di lapangan.

