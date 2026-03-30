FIFA Series 2026: Kevin Diks Bongkar Keyakinan Besar Timnas Indonesia Hadapi Bulgaria
jpnn.com - Timnas Indonesia bersiap menghadapi ujian berat saat menantang Bulgaria pada partai final FIFA Series 2026.
Pertandingan Indonesia vs Bulgaria akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (30/3/2026) malam WIB.
Bek andalan Skuad Garuda Kevin Diks menilai laga ini bukan sekadar perebutan gelar, tetapi juga momentum penting untuk menunjukkan kapasitas Indonesia di level internasional.
Timnas Indonesia melangkah ke partai puncak dengan performa meyakinkan setelah menundukkan Saint Kitts and Nevis dengan skor telak 4-0.
Sementara itu, Bulgaria juga tampil ganas dengan kemenangan besar 10-2 atas Kepulauan Solomon.
Diks tak menafikan Bulgaria merupakan tim dengan kualitas sangat tinggi.
Meski begitu, mantan pemain Fiorentina tersebut optimistis Indonesia mampu memberikan perlawanan sengit, terlebih dengan dukungan suporter di kandang sendiri.
"Laga ini tidak akan mudah. Mereka tim dengan kualitas tinggi, baik dari segi taktik maupun kemampuan individu."
Jelang duel panas kontra Bulgaria, Kevin Diks bicara tegas soal peluang Timnas Indonesia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
