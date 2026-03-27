FIFA Series 2026: Marc Klok Soroti ‘Musuh’ Timnas Indonesia dari Dalam Negeri

Pemain Timnas Indonesia Marc Klok. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Gelandang Persib Bandung Marc Klok menaruh harapan besar terhadap kiprah Timnas Indonesia dalam ajang FIFA Series Maret 2026.

Klok yakin Skuad Garuda mampu mengamankan hasil maksimal.

Pada laga pembuka, Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Saint Kitts & Nevis di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (27/3/2026) malam WIB.

Laga tersebut menjadi ujian awal bagi tim dan pelatih anyar John Herdman dalam membuktikan kualitasnya di hadapan publik sendiri.

Klok menilai, secara kualitas, Indonesia seharusnya mampu melewati pertandingan pertama dengan hasil positif. 

Gelandang naturalisasi asal Belanda itu bahkan optimistis tren kemenangan bisa berlanjut di laga berikutnya meski lawan yang dihadapi diprediksi lebih berat.

"Saya melihat peluang untuk menang di pertandingan pertama sangat besar."

"Laga berikutnya mungkin akan lebih sulit, tetapi saya tetap percaya tim ini bisa meraih hasil maksimal," ujar Klok.

Marc Klok yakin Timnas Indonesia bisa menang, tapi ada ancaman lain yang justru lebih berbahaya dari lawan di lapangan.

