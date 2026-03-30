FIFA Series 2026: Penalti Marin Petkov Bikin Bulgaria Unggul atas Timnas Indonesia di Babak Pertama

jpnn.com - Bulgaria untuk sementara unggul pada babak pertama final FIFA Series 2026 melawan Timnas Indonesia.

Berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (30/3/2026), skuad asuhan Aleksandar Dimitrov memimpin 1-0 melalui gol penalti Marin Petkov pada menit ke-37.

Sepanjang babak pertama, Timnas Indonesia tampil menekan.

Namun, lini pertahanan Bulgaria yang dikawal Teodor Ivanov, Petko Hristov, Dimitar Velkovski, dan Christian Stouanov masih mampu meredam serangan Skuad Garuda.

Sejumlah peluang dari Ole Romeny, Ramadhan Sananta, hingga Ragnar Oratmangoen belum mampu merobek jala gawang Bulgaria yang dikawal Dimitar Mitov.

Bulgaria kemudian mendapat peluang melalui serangan balik yang dibangun Zdravko Dimitrov.

Situasi tersebut berujung pelanggaran Kevin Diks di dalam kotak penalti.

Wasit Muhammad Nazmi bin Nasaruddin sempat meninjau tayangan video assistant referee (VAR) sebelum akhirnya menunjuk titik putih.