FIFA Series 2026: Timnas Indonesia di Ujung Jalan! Bulgaria Jadi Rintangan Terakhir
Timnas Indonesia (jersei merah) saat menghadapi Saint Kitts and Nevis di FIFA Series 2026. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Timnas Indonesia bersiap menjalani laga final FIFA Series 2026.

Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Bulgaria dalam partai puncak yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (30/3/2026) malam WIB.

Turnamen FIFA Series kali ini menggunakan format empat tim dengan sistem semifinal dan final.

Setiap tim yang meraih kemenangan pada laga pertama berhak melaju ke partai puncak, sementara tim yang kalah akan saling berhadapan untuk perebutan posisi tiga.

Indonesia memastikan tiket final setelah menang telak 4-0 atas Saint Kitts and Nevis. 

Di sisi lain, Bulgaria datang dengan kepercayaan diri tinggi.

Tim berjuluk Trikolyorite itu menunjukkan ketajaman luar biasa seusai menghancurkan Kepulauan Solomon dengan skor 10-2.

Pertemuan kedua tim ini diprediksi berlangsung menarik. Indonesia yang sedang dalam tren positif bakal diuji oleh gaya permainan khas Eropa Timur yang dikenal disiplin serta agresif dalam menyerang.

Indonesia vs Bulgaria di final FIFA Series 2026 jadi ujian sesungguhnya bagi Skuad Garuda. Siapa yang akhirnya berjaya?

