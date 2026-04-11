FIFA Series Women 2026: Timnas Putri Indonesia Bidik Kemenangan Lawan RD Kongo

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mematok target tinggi dalam laga perdana FIFA Series Women 2026 Thailand.

Berhadapan dengan Republik Demokratik (RD) Kongo di Ratchaburi, Minggu (12/4), skuad Garuda Pertiwi mengincar kemenangan demi memuluskan langkah menuju babak final dan menjuarai turnamen tersebut.

"Tentu saja, target kami adalah bermain dengan baik melawan Kongo dan melaju ke final serta memenangkan turnamen," kata pelatih timnas putri Indonesia Satoru Mochizuki, Sabtu, dikutip dari pernyataannya kepada PSSI.

Mochizuki mengakui bahwa ini merupakan pengalaman pertama timnya menghadapi Republik Demokratik Kongo, namun sang pelatih telah melakukan persiapan sebaik mungkin.

"Ini adalah pertama kalinya kami bertemu RD Kongo, jadi kami belum tahu secara mendetail. Namun, saya mendengar mereka adalah tim yang sangat bagus dan kuat. Jadi kami melakukan persiapan yang baik dan akan melakukan yang terbaik untuk memberikan performa maksimal," kata sosok yang akrab disapa Mochi tersebut.

Dari sisi pemain, Claudia Scheunemann merasa bersyukur Garuda Pertiwi dapat mencicipi kekuatan tim benua lain.

"Tentu saja ini pertama kalinya kami bertemu negara-negara dari luar benua lain. Jadi untuk para penggemar di Indonesia, tolong terus dukung kami apa pun yang terjadi, dan kami akan selalu memberikan yang terbaik untuk negara," tutur Claudia.

FIFA Series merupakan turnamen persahabatan yang diinisiasi FIFA untuk mempertemukan tim-tim dari konfederasi yang berbeda.