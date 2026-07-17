FIFA Siapkan Hadiah Baru untuk Juara Piala Dunia 2026, Bukan Sekadar Trofi

jpnn.com - FIFA menyiapkan kejutan bagi tim yang berhasil menjuarai Piala Dunia 2026.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah turnamen empat tahunan itu, para pemain tim juara tidak hanya akan mengangkat trofi, tetapi juga menerima cincin juara resmi.

Inovasi tersebut akan diperkenalkan pada edisi Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Partai final sendiri mempertemukan Spanyol vs Argentina di Stadion MetLife, New Jersey, Senin (20/7/2026) dini hari WIB.

Cincin juara itu menjadi bagian dari identitas baru yang diusung FIFA pada turnamen kali ini.

Konsep tersebut terinspirasi dari tradisi olahraga profesional Amerika Serikat, terutama NBA dan NFL, yang sejak lama memberikan cincin khusus kepada para pemain tim kampiun.

FIFA dikabarkan memproduksi total 2.026 cincin untuk menandai penyelenggaraan Piala Dunia edisi 2026.

Sebanyak 30 cincin disiapkan bagi anggota tim yang keluar sebagai juara dunia. Sementara itu, 1.996 cincin lainnya akan dipasarkan kepada publik melalui toko resmi FIFA.