FIFA Tolak Banding FAM, Deportivo Alaves Bayar Harga Mahal

jpnn.com - Keputusan tegas FIFA terhadap Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM) ikut merembet kepada salah satu klub La Liga Spanyol, Deportivo Alaves.

Klub berjuluk Los Albiazules itu harus menanggung imbasnya setelah bek andalan mereka, Facundo Garces, termasuk dalam daftar tujuh pemain yang dijatuhi hukuman.

Selain Garces, enam pemain lainnya yang menerima sanksi ialah Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, dan Gabriel Palmero.

FIFA resmi menolak banding FAM terkait penggunaan dokumen palsu dalam proses naturalisasi tujuh pemain Timnas Malaysia.

Putusan itu diumumkan pada Senin (3/11/2025), yang menegaskan larangan merumput selama 12 bulan untuk masing-masing pemain, termasuk Garces.

Hasil ini tentu menjadi kabar buruk bagi Alaves. Pasalnya, Garces merupakan sosok kunci di lini belakang klub asal Basque itu.

Kehilangan pemain kelahiran Argentina itu harus dibayar mahal oleh Alaves. Pelatih Eduardo Coudet dipaksa memutar otak mencari solusi darurat di sektor pertahanan.

"Ini menjadi pukulan besar bagi Alaves, yang mengharapkan pengampunan atau setidaknya pengurangan hukuman bagi bek tengah utama mereka," tulis media Spanyol Cadena.