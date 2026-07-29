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FIFA Tunjuk Indonesia Jadi Tuan Rumah ASEAN Cup 2026

FIFA Tunjuk Indonesia Jadi Tuan Rumah ASEAN Cup 2026
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Suporter Timnas Indonesia. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia dipastikan kembali mendapat kepercayaan menggelar turnamen sepak bola internasional.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan FIFA telah menunjuk Indonesia sebagai salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 23 September hingga 3 Oktober 2026.

Tidak hanya Indonesia, Hong Kong juga dipercaya menjadi penyelenggara ajang tersebut.

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Namun, hingga kini FIFA masih menyusun format pelaksanaan, termasuk pembagian grup, wilayah pertandingan, hingga komposisi peserta berdasarkan peringkat.

"Kami sekarang sedang menunggu seperti apa kerja sama dari FIFA dengan kita sebagai tuan rumah. Dan sepertinya ada dua nanti tuan rumahnya, Indonesia sama Hong Kong kalau tidak salah," kata Erick Thohir di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (28/7).

Meski penunjukan tuan rumah sudah dipastikan, PSSI masih menanti penjelasan resmi dari FIFA mengenai aspek teknis penyelenggaraan.

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Erick Thohir menegaskan seluruh keputusan terkait sistem kompetisi dan pembagian peserta sepenuhnya berada di tangan FIFA.

"Nanti kita lihat seperti apa pembagian wilayahnya, timnya, komposisi ranking-nya, itu semua kan memang wilayahnya FIFA," jelasnya.

FIFA dipastikan telah menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN Cup 2026. Stadion GBK akan menjadi venue pertandingan.

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