FIFA Tunjuk Indonesia Jadi Tuan Rumah ASEAN Cup 2026
jpnn.com, JAKARTA - Indonesia dipastikan kembali mendapat kepercayaan menggelar turnamen sepak bola internasional.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan FIFA telah menunjuk Indonesia sebagai salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 23 September hingga 3 Oktober 2026.
Tidak hanya Indonesia, Hong Kong juga dipercaya menjadi penyelenggara ajang tersebut.
Namun, hingga kini FIFA masih menyusun format pelaksanaan, termasuk pembagian grup, wilayah pertandingan, hingga komposisi peserta berdasarkan peringkat.
"Kami sekarang sedang menunggu seperti apa kerja sama dari FIFA dengan kita sebagai tuan rumah. Dan sepertinya ada dua nanti tuan rumahnya, Indonesia sama Hong Kong kalau tidak salah," kata Erick Thohir di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (28/7).
Meski penunjukan tuan rumah sudah dipastikan, PSSI masih menanti penjelasan resmi dari FIFA mengenai aspek teknis penyelenggaraan.
Erick Thohir menegaskan seluruh keputusan terkait sistem kompetisi dan pembagian peserta sepenuhnya berada di tangan FIFA.
"Nanti kita lihat seperti apa pembagian wilayahnya, timnya, komposisi ranking-nya, itu semua kan memang wilayahnya FIFA," jelasnya.
FIFA dipastikan telah menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN Cup 2026. Stadion GBK akan menjadi venue pertandingan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Timnas Indonesia Menang 5-1 atas Kamboja, Erick Thohir Ingatkan Bahaya Besar
- Pak Ketua Sudah Memikirkan Laga Timnas Indonesia Vs Vietnam
- PSSI Belum Menyerah, Masih Berharap Fortuna Sittard Lepas Justin Hubner ke Piala AFF 2026
- Alasan Manajemen Ganti Nama Adhyaksa FC Jadi Isen Mulang FC
- Venue Final Piala Presiden Masih Rahasia, Pak ET Tunggu Siapa Finalisnya
- Erick Minta Timnas Putri Indonesia Naik Level di Asia setelah Juara Piala AFF 2026