FIFA Umumkan Dream Team Piala Dunia 2026, Ada yang Tak Disangka

jpnn.com - FIFA telah mengungkap susunan Dream Team Piala Dunia 2026 yang berisi 11 pemain pilihan penggemar

Berbeda dengan penghargaan resmi yang diputuskan melalui penilaian teknis, daftar ini sepenuhnya ditentukan lewat voting penggemar dari berbagai belahan dunia.

Artinya, nama-nama yang muncul merupakan representasi pilihan publik, bukan hasil evaluasi panel FIFA.

FIFA menjelaskan bahwa seluruh pemain dalam tim impian tersebut merupakan hasil suara para pencinta sepak bola.

Banyak Kejutan

Hasil pemungutan suara itu melahirkan sejumlah keputusan yang cukup mengejutkan. Salah satunya terjadi di posisi penjaga gawang.

Meski sukses menyabet penghargaan kiper terbaik Piala Dunia 2026 dengan torhen tujuh clean sheet, Unai Simon gagal merenbut satu tempat dalam Dream Team.

Posisi tersebut jatuh ke tangan kiper Cape Verde Vozinha yang memperoleh dukungan lebih besar dari para penggemar setelah tampil impresif sepanjang turnamen.

Fenomena serupa juga terlihat di lini pertahanan. Pau Cubarsi yang dinobatkan sebagai pemain muda terbaik tidak masuk dalam komposisi empat bek pilihan fan.