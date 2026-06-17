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FIFGroup Raih 5 Penghargaan HR Asia Awards 2026

FIFGroup Raih 5 Penghargaan HR Asia Awards 2026
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FIFGroup raih HR Asia Awards 2026. Foto: fifgroup

jpnn.com, JAKARTA - PT. Federal International Finance (FIFGroup) kembali menorehkan prestasi di bidang pengelolaan sumber daya manusia.

Perusahaan pembiayaan yang merupakan bagian dari Grup Astra itu berhasil membawa pulang lima penghargaan HR Asia Awards 2026.

Penghargaan tersebut diterima dalam seremoni yang digelar di The Ritz-Carlton Jakarta Pacific Place pada 5 Juni 2026.

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Lima kategori yang diraih meliputi HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards 2026, HR Asia Diversity, Equity & Inclusion Awards 2026, HR Asia People Transformation Awards 2026, HR Asia Sustainable Workplace Awards 2026, dan HR Asia Tech Empowerment Awards 2026.

Direktur FIFGroup Esther Sri Harjati mengatakan pencapaian itu menjadi cerminan komitmen perusahaan, dalam menghadirkan lingkungan kerja positif dan mendukung perkembangan setiap karyawan.

“Perseroan terus menjaga komitmen untuk berupaya membangun tempat kerja terbaik, yang merupakan sebuah perjalanan bersama."

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"Perseroan ingin semua insan FIFGroup merasa dilibatkan, didengar, dan diberdayakan,” ujar Esther dalam keterangannya, Selasa (17/6).

Raihan tersebut menunjukkan keseriusan FIFGroup dalam membangun budaya kerja yang tidak hanya berorientasi pada kinerja, tetapi juga pengalaman karyawan secara menyeluruh.

PT. Federal International Finance (FIFGroup) kembali menorehkan prestasi di bidang pengelolaan sumber daya manusia, HR Asia Awards 2026

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