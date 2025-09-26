FIFGroup Usung Tema Pop Culture Lewat Ikon Popejoyy di IMOS 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT. Federal International Finance (FIFGroup), menghadirkan sesuatu yang berbeda di Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2025.

Booth FIFGroup hadir dengan mengusung nuansa Pop Culture yang lebih dekat dengan generasi muda, lewat ikon Popejoyy.

FIFGroup mencoba melihat budaya apa yang sedang menjadi tren di Indonesia untuk menjadi pintu awal menarik perhatian potential customer dari generasi muda.

Popejoyy adalah karakter ikonik seekor kucing dengan beragam ekspresi unik, hasil kreasi ilustrator muda Indonesia, Benson Tjio.

Karakter tersebut dipilih karena mewakili semangat keceriaan, kreativitas, dan harapan, serta terdapat nilai yang selaras dengan misi FIFGroup.

Brand Communication Department Head FIFGroup, Surianto, menjelaskan bahwa FIFGroup ingin menghadirkan pengalaman yang lebih segar dan relevan bagi pengunjung IMOS 2025, khususnya generasi muda.

“Harapan kami, kehadiran Popejoyy bisa menjadi simbol kolaborasi antara dunia keuangan dengan budaya populer yang dekat dengan keseharian anak muda,” ujar Surianto dalam keterangannya, Jumat (26/9).

Di area booth FIFGroup di IMOS 2025 yang terletak di Hall 10 ICE BSD, Tangerang, pengunjung dapat merasakan nuansa Pop Culture lewat berbagai aktivitas seru.