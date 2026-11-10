FIFPRO Umumkan 11 Pemain Terbaik 2026, Harry Kane & Ronaldo tak Masuk Daftar
jpnn.com - JAKARTA - FIFPRO resmi mengumumkan daftar 11 pemain terbaik dunia 2026 kategori pria atau FIFPRO Men’s World XI.
Para pemain itu terpilih berdasarkan hasil pemungutan suara dengan melibatkan 26.317 pesepak bola profesional dari berbagai negara.
Kejutan muncul karena tidak masuknya sejumlah nama, termasuk Harry Kane dan Cristiano Ronaldo, di dalam daftar.
Harry Kane
tampil impresif bersama Bayern Muenchen dan Tim Nasional Inggris sepanjang musim.
Dia bahkan baru saja meraih penghargaan Ballon d'Or.
Namun, namanya tidak terpilih dalam tim terbaik versi rekan-rekan sesama pesepak bola tersebut.
Selain Kane, Cristiano Ronaldo yang sebelumnya masuk daftar nominasi juga gagal menembus susunan akhir.
FIFPRO resmi mengumumkan daftar 11 pemain terbaik dunia 2026 kategori pria atau FIFPRO Men’s World XI. Harry Kane dan Cristiano Ronaldo tak masuk daftar.
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