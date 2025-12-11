FIFTY FIFTY dan ONF Meriahkan Ulang Tahun KOREA 360

jpnn.com, JAKARTA - KOREA 360 sejak tiga tahun diresmikan terus memperkuat posisinya sebagai jembatan budaya Korea yang menghadirkan pengalaman imersif dan interaktif bagi masyarakat Indonesia.

Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Republik Korea bersama Korea Creative Content Agency (KOCCA) tahun ini merayakan ulang tahun ketiga KOREA 360 melalui acara bertajuk “KOREA 360 3RD ANNIVERSARY 3NERGY: RISING TOGETHER”, yang digelar di Main Atrium KOREA 360, Jakarta.

Acara ini menghadirkan dua grup idola asal Korea, FIFTY FIFTY dan ONF.

Mengusung filosofi 3NERGY, yang merepresentasikan tiga energi utama: kreatif, inovatif, dan kolaboratif, perayaan ini menjadi simbol perjalanan KOREA 360 dalam membangun jembatan budaya antara Korea dan Indonesia.

Perayaan ini tidak hanya menjadi panggung selebrasi, tetapi juga wadah interaksi kreatif yang melibatkan publik secara langsung. Salah satunya melalui Hi-Wave Session, sesi di mana para penggemar yang sebelumnya memenangkan tiket dari K-Quiz Mission Challenge mendapat kesempatan untuk menyapa langsung para anggota dari FIFTY FIFTY dan ONF.

KOREA 360 juga turut mengundang media untuk menghadiri konferensi pers FIFTY FIFTY dan ONF.

Kegiatan ini dilanjutkan dengan Handprinting Ceremony, sebuah momen simbolis sebagai bentuk apresiasi terhadap penggemar dan pengunjung yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan KOREA 360.

"3NERGY melambangkan energi di tahun ketiga, sementara RISING TOGETHER mencerminkan harapan kami untuk tumbuh, bergerak, dan berkembang bersama para pengunjung, mitra, serta seluruh komunitas budaya Korea di Indonesia. Tema ini menegaskan komitmen KOREA 360 untuk terus menghadirkan pengalaman budaya Korea yang lebih dinamis, kreatif, dan inklusif,” ujar Regional Director KOCCA Indonesia Lee Gi Haun.