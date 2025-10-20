FIG Artistic Gymnastics World Championship 2025: Pesenam Indonesia Kompak Petik Pelajaran Berharga
jpnn.com - Para pesenam Indonesia mendapatkan pelajaran berharga setelah tampil di ajang FIG Artistic Gymnastics World Championships 2025.
Namun, pada hari pertama turnamen yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta, Senin (20/10/2025), para wakil tuan rumah belum mampu menunjukkan performa terbaik.
Meski begitu, empat pesenam putra Indonesia, Abiyu Raffi, Satria Tri Wira Yudha, Agung Suci Tantio Akbar, dan Joseph Judas Hatoguan telah berjuang maksimal di hadapan publik sendiri.
Abiyu Raffi yang turun di nomor all around harus puas finis di posisi ke-48 dengan total skor 69,197 poin.
Kemudian, Satria tampil pada empat apparatus nomor, yakni vault, parallel bars, high bar, dan floor exercise.
Sementara itu, Agung Suci Tantio Akbar dan Joseph Judas Hatoguan hanya tampil pada nomor pommel horse.
Pelatih senam putra Indonesia Ferrous One Willyodac menyebut keikutsertaan tim dalam ajang ini menjadi bekal penting menjelang SEA Games 2025 yang akan berlangsung di akhir tahun.
"Hari ini bisa dibilang memang kurang maksimal karena ada beberapa kendala. Namun, ada juga yang penampilannya bagus, jadi enggak bisa digeneralisir,” ujar Ferrous.
