Fikom Untar Berbagi Pengalaman Belajar di INTI International University Malaysia

jpnn.com, NEGERI SEMBILAN - Sebanyak 17 mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara (Fikom Untar) menjalani pengalaman belajar lintas negara melalui Student Mobility Program di INTI International University, Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia pada 13–19 September 2026.

Selama sepekan, mahasiswa Fikom Untar mengikuti perkuliahan sekaligus berinteraksi dengan mahasiswa dari berbagai negara dalam lingkungan akademik multikultural.

Program dibuka Director of International Relations and Collaboration Centre (IRCC) INTI International University Prof. Dr. Asokan Vasudevan.

Dia menyampaikan mobilitas mahasiswa dapat menjadi bagian dari pendidikan yang menjembatani masyarakat global sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu rangkaian kegiatan akademik di INTI International University adalah perkuliahan bersama para akademisi setempat.

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Dr. Saheera Mohamed melalui materi The Power of Communication mengajak mahasiswa memahami kekuatan komunikasi dalam berbagai konteks, termasuk ketika berhadapan dengan perbedaan latar belakang budaya.