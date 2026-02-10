menu
Fiks! Jenderal Sigit Tak Perlu Jadi Petani, Ini Kata Istana soal Polri di Bawah Kementerian
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Raker tersebut membahas evaluasi kinerja Tahun Anggaran 2025 dan rencana kerja Tahun Anggaran 2026. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nz

jpnn.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak perlu menjadi petani karena kelembagaan Polri tidak akan ditempatkan di bawah kementerian.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan tidak ada usulan dari Tim Reformasi Polri soal penyesuaian kelembagaan yang menempatkan institusi kepolisian di bawah kementerian tertentu.

Fiks! Jenderal Sigit Tak Perlu Jadi Petani, Ini Kata Istana soal Polri di Bawah KementerianMenteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keterangan seputar agenda Rapat Pimpinan Polri di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2/2026). ANTARA/Andi Firdaus

Hal itu disampaikan Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seusai menghadiri Rapat Pimpinan TNI-Polri, Senin (9/2/2026).

Prasetyo mengatakan bahwa berbagai isu yang berkembang di masyarakat terkait posisi kelembagaan Polri bukan berasal dari Tim Reformasi Polri.

"Enggak ada," kata Prasetyo saat ditanya pandangan Istana seputar isu penyesuaian kelembagaan Polri di bawah kementerian tertentu.

Pada kesempatan itu, Mensesneg menegaskan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto terus memantau kerja Tim Reformasi Polri yang secara rutin melaporkan perkembangan kepada kepala negara.

Dia mengatakan bahwa Tim Reformasi Polri tetap bekerja, meski tidak semua prosesnya terekspos ke publik.

