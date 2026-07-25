Filipina Rebut Tempat Kelima Putaran Kedua SEA V Cup 2026 setelah Kalahkan Myanmar

jpnn.com - Filipina memastikan diri kembali menempati posisi kelima pada putaran kedua SEA V Cup 2026.

Hal itu didapat setelah skuad asuhan Angiolino Frigoni meraih kemenangan dengan skor 3-0 (28-26, 25-17, 25-23) melawan Myanmar di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Sabtu (25/7/2026).

Lirick John Mendoza tampil gemilang dengan mencetak 21 angka. Adapun pemain Filipina lainnya yakni Louie Ramirez menambahkan dengan 11 poin.

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Dari kubu Myanmar, Aung Myo Kyaw mampu mencetak double digit dengan 10 poin.

Dengan hasil ini, Filipina mengulang prestasi pada putaran pertama dengan menempati peringkat kelima.

Pekan lalu di hadapan publik sendiri, Josh Ybanez dan kolega juga mengalahkan Myanmar 3-0 (25-21, 28-26, 25-22).

Tercatat semifinal SEA V Cup 2026 akan dibuka dengan laga Thailand melawan Kamboja.

Ini merupakan pertandingan sarat gengsi mengingat Kamboja mampu mengejutkan Thailand dengan kemenangan 3-1 (25-21, 16-25, 25-23, 25-17) pada putaran pertama lalu.