Filipina vs Pakistan, Cuadrat Minta Timnya Jaga Konsentrasi, Jangan Sampai Kebobolan Duluan

jpnn.com - BANDUNG - Tim Nasional Filipina akan menghadapi Timnas Pakistan pada laga kedua Grup B FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, pada Selasa (29/9) sore.

Pelatih Filipina Carles Cuadrat meminta anak asuhnya untuk menjaga konsentrasi agar tidak kebobolan melawan Pakistan. Dia pun mengaku sudah mengevaluasi kesalahan pemain yang menyebabkan timnya kalah tipis 0-1 dari Vietnam pada laga sebelumnya.

Cuadrat mengakui bahwa pertandingan melawan Pakistan tentunya tidak mudah, meskipun lawannya itu juga mengalami kekalahan dari Timnas Thailand dengan skor besar 0-4 di laga sebelumnya.

"Saya tahu ini akan menjadi pertandingan yang sulit, karena pertandingan apa pun melawan tim nasional selalu sulit. Sebab, mereka memiliki pelatih-pelatih yang bagus dan pemain-pemain terbaik dari negara tersebut," kata Cuadrat di Bandung.

Juru taktik asal Spanyol itu menuturkan sudah menganalis pertandingan Pakistan melawan Thailand. Salah satu yang diamatinya ialah gol cepat Thailand yang menghancurkan mental pemain Pakistan.

Tailan berhasil membobol gawang Pakistan di menit ke-31 yang berlanjut kepada gol-gol berikutnya. Gol ketiga tim berjuluk Gajah Perang itu bahkan tercipta dari kaki pemain Pakistan sendiri alias own goal (gol bunuh diri).

Menurut Cuadrat, kesalahan-kesalahan yang terjadi membuat mental pemain Pakistan jatuh hingga berujung pada kekalahan tim itu dengan skor besar 0-4. Melihat hal tersebut, Cuadrat menginstruksikan kepada pemain untuk tetap konsentrasi.

"Saya tahu ini akan sulit. Bagi Thailand pun pertandingan itu sulit, sampai akhirnya mereka mencetak gol pertama. Jadi, ketika skor masih 0-0, apa pun bisa terjadi," ucapnya. "Kami memiliki pengalaman dari masa lalu bahwa ketika lawan mencetak gol lebih dahulu, Anda akan menghadapi masalah karena harus bangkit mengejar ketertinggalan," lanjutnya.