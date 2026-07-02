FILM. Akhirnya Luncurkan Album Debut Manuskrip

jpnn.com, JAKARTA - Setelah mencuri perhatian lewat sejumlah single, grup musik asal Jakarta, FILM. akhirnya meluncurkan album debut yang bertajuk Manuskrip.

Album dari band beranggotakan Pandu Priyanto (vokal), Johanes Abi (gitar), Anandya Kurniawan (bass), dan Dimas Poncodiwiryo (drum) itu bisa dinikmati di berbagai platform musik digital mulai 3 Juli 2026.

Album perdana FILM. seakan membawa pendengar kembali ke suara dan visual yang familiar pada pertengahan 2000-an.

FILM. mengusung identitas pop-rock alternatif yang menjadi ciri khas, dipadukan dengan nuansa musik pop Indonesia era 2000-an yang hangat dan penuh nostalgia.

Pendekatan tersebut menjadi medium yang tepat untuk menyampaikan cerita-cerita personal dalam Manuskrip secara natural.

Melalui Manuskrip, FILM. mengajak pendengar untuk menelusuri lembaran kehidupan, melalui 12 lagu termasuk intro, layaknya membaca sebuah naskah. Setiap lagu menjadi lembar cerita yang saling terhubung, merangkai suatu perjalanan yang dekat dengan pengalaman pendengar.

Manuskrip merupakan sebuah album yang bercerita tentang dinamika kehidupan. Di dalamnya terdapat tema kehampaan dan harapan, penyesalan dan perayaan, serta cerita tentang awal dan akhir yang membentuk perjalanan manusia.

Album tersebut berangkat dari konsepsi tentang takdir dan keniscayaan. Namun, nama Manuskrip dipilih untuk mewakili tema besar album yang tetap selaras dengan identitas nama band FILM. sebagai sebuah band yang bercerita.