Film Animasi Legendaris 5 Centimeters Per Second Tayang di Indonesia, Penonton Dapat Bonus
jpnn.com, JAKARTA - Momen bersejarah segera terjadi di layar lebar Indonesia, ketika film animasi legendaris 5 Centimeters Per Second karya Makoto Shinkai akan diputar di bioskop Indonesia mulai 16 Januari 2026.
Sebuah karya animasi yang begitu fenomenal dan memberikan kesan yang kuat untuk para pencintanya.
Film animasi 5 Centimeters Per Second pertama kali dirilis pada 2007. Kini, para pencinta animasi dan fan setia Makoto Shinkai bisa menyaksikan keajaiban sinematik ala Makoto Shinkai di layar besar. Mengikuti kisah perjalanan penuh emosional Takaki dan Akari.
Diputarnya film animasi legendaris 5 Centimeters Per Second di jaringan bioskop Indonesia juga sebagai momen merayakan karya yang telah menjadi bagian cetak biru dari filmografi Makoto Shinkai.
Selain itu, cerita 5 Centimeters Per Second kini juga telah memasuki babak baru dengan dirilisnya film 5 Centimeters Per Second Live Action, yang juga akan tayang di bioskop Indonesia mendatang.
Salah satu yang juga spesial dalam diputarnya film animasi 5 Centimeters Per Second di bioskop Indonesia pada tahun ini adalah penonton dapat menyaksikan klip wawancara spesial bersama Makoto Shinkai.
“Menurut saya, ini adalah karya yang sangat tidak mungkin bisa saya buat dengan diri saya yang sekarang. Saya tidak terlalu berpikir ingin membuatnya (lagi), dan saya rasa ini adalah karya yang tersusun dari hal-hal yang telah hilang dari diri saya yang sekarang,” ungkap sutradara film animasi 5 Centimeters Per Second Makoto Shinkai.
“Saya sendiri sudah menjadi orang yang berbeda dibanding dengan masa itu saat film ini dibuat, dan saya pikir ini adalah karya yang mustahil saya buat sekarang,” tambahnya.
