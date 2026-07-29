Film Bapakmu Kiper Angkat Kisah Ayah dan Anak Lewat Serunya Tarkam
jpnn.com, JAKARTA - Entelekey Sinema Indonesia (ESI) resmi meluncurkan trailer dan poster perdana film Bapakmu Kiper yang dijadwalkan tayang di bioskop mulai 3 September 2026.
Film garapan sutradara Ody Harahap ini mengangkat kisah hubungan ayah dan anak yang mencoba memperbaiki ikatan mereka melalui dunia sepak bola antarkampung (tarkam).
Dalam trailer berdurasi singkat tersebut, penonton diperlihatkan dinamika hubungan Warto dan putranya, Dino, yang telah lama dipenuhi jarak akibat konflik masa lalu.
Pertandingan tarkam menjadi ruang yang tanpa diduga mempertemukan keduanya dalam perjalanan menuju rekonsiliasi.
Berbeda dari drama keluarga pada umumnya, Bapakmu Kiper memadukan konflik emosional dengan komedi khas sepak bola kampung.
Beragam tingkah pemain, suporter, hingga suasana pertandingan yang penuh warna menjadi latar cerita yang menghibur sekaligus menyentuh.
Film ini menjadi proyek layar lebar pertama yang diproduksi secara mandiri oleh Entelekey Sinema Indonesia.
Naskah ditulis oleh Titien Wattimena dan Aaron Hart bersama tim Katatinut, sementara Patricia Gunadi, Garnet Geraldine, dan Yvonne Supangkat bertindak sebagai produser eksekutif, didampingi Arci Fadillah sebagai produser.
Film Bapakmu Kiper rilis trailer perdana, angkat kisah ayah-anak berlatar sepak bola tarkam.
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