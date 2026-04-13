Film Cerita Lila Rilis First Look, Tayang Juni 2026

jpnn.com, JAKARTA - Rumah produksi MVP Pictures bakal menghadirkan film terbaru berjudul 'Cerita Lila'.

First look dari film tersebut pun telah resmi diluncurkan.

Adapun Cerita Lila merupakan sebuah film horor emosional yang diangkat dari kisah nyata Lili dan Lila, yang sebelumnya dikenal luas publik melalui penelusuran Sara Wijayanto di channel YouTube DiaryMisteriSara.

Melalui first look yang dirilis, Cerita Lila menampilkan potongan adegan emosional yang memperlihatkan relasi mendalam antara ibu dan anak, dibalut dengan nuansa mencekam yang menjadi benang merah cerita.

Visual yang ditampilkan memberikan gambaran awal mengenai atmosfer film yang kuat, intim, sekaligus penuh ketegangan.

Kisah itu meninggalkan kesan mendalam bagi banyak penonton karena sarat emosi, rasa kehilangan, serta ikatan batin yang kuat antara dua saudara kembar.

Produser MVP Pictures, Amrit Punjabi mengungkapkan optimismenya terhadap perilisan Cerita Lila sebagai salah satu proyek penting tahun ini.