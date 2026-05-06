Film Children Of Heaven Siap Tayang, Manoj Punjabi Ungkap Hal yang Paling Berat

jpnn.com, JAKARTA - MD Pictures mengadaptasi film fenomenal karya Majid Majidi berjudul Children of Heaven.

CEO MD Entertainment sekaligus produser Manoj Punjabi mengungkapkan salah satu tantangan terberat dalam menggarap film tersebut adalah menemukan sosok untuk memerankan karakter Ali dan Zahra.

Hal itu dikarenakan standar tinggi yang sudah ditetapkan oleh versi aslinya.

"Paling berat di sini adalah siapa yang mau jadi Ali sama Zahra? Itu mission impossible. Karena di aslinya kalau Anda sudah nonton, itu perfect casting," ujar Manoj Punjabi di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (4/5).

Meski begitu, dia bersyukur akhirnya bisa menemukan pemeran untuk karakter ikonik tersebut.

Setelah melalui proses casting yang panjang, akhirnya Jared Ali dan Humaira Zahra dipilih untuk memerankan karakter Ali dan Zahra.

"Challenge-nya adalah bagaimana gue mau menggantikan Ali Zahra? Dan alhamdulillah kami bisa dapat Ali Zahra yang luar biasa," ucap Manoj Punjabi.

Dia pun meyakini bahwa film Children Of Heaven versi Indonesia tak akan kalah dengan versi aslinya.