Film dari Timor Leste, My Name is Manuela Pertemukan Abio Salsinha dan Keicha Morais

jpnn.com, DILI - Industri film di Timor Leste makin menunjukkan geliat baru melalui produksi film My Name is Manuela.

Selama ini, karya visual dari kreator Timor Leste lebih banyak beredar di platform digital seperti YouTube dan media sosial. Namun, proyek film My Name is Manuela hadir sebagai langkah lebih serius menuju produksi layar lebar.

Dorongan kuat datang dari musisi sekaligus aktor Abio Salsinha yang mendukung anak-anak muda untuk berkarya dan memajukan industri kreatif di negaranya. Bahkan, dukungan juga disebut datang dari Perdana Menteri Xanana Gusmao, yang memberikan semangat bagi berkembangnya perfilman nasional.

Proses produksi My Name is Manuela menghadirkan kolaborasi erat antara talenta lokal Timor Leste dan tenaga profesional dari Indonesia. Salah satu sorotan utama yakni aktris muda Keicha Morais yang memerankan tokoh utama Manuela, beradu akting dengan Abio Salsinha.

Dalam cerita film, Manuela digambarkan sebagai gadis yang berjuang mengejar mimpi menjadi model, meski mendapat penolakan dari orang tua yang menginginkan dirinya menjadi dokter. Konflik tersebut menjadi inti cerita yang emosional sekaligus inspiratif.

Meski memiliki kesibukan di pemerintahan, Abio Salsinha tetap meluangkan waktu untuk terlibat dalam film My Name is Manuela.

Dia menilai keterlibatannya sebagai bentuk dukungan nyata terhadap perkembangan industri kreatif dan generasi muda Timor Leste.

"Anak-anak muda di Timor Leste punya talenta besar, tapi dukungan masih minim. Film ini bisa jadi awal untuk membuka jalan,” kata Abio Salsinha dalam keterangan resmi.