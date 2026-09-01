Film Dokumenter Besutan CPI Soroti Tantangan Transisi Energi Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Film dokumenter "Energi Untuk Negeri" resmi diluncurkan besutan Climate Policy Initiative (CPI) Indonesia, bersama Yayasan Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih (ViriyaENB) dan Media Indonesia.

Karya sinematik itu hadir untuk memberikan perspektif mengenai persoalan kritis nasional seperti keterbatasan akses listrik di wilayah terpencil, ketergantungan pada impor minyak, hingga dominasi batu bara.

Melalui pendekatan multidimensi, dokumenter tersebut membawa isu transisi energi menjadi lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Sajian narasi film mempertemukan perspektif pembuat kebijakan, ekonom, masyarakat sipil, akademisi, hingga sektor keuangan untuk mengupas kebutuhan investasi, kebijakan, teknologi, dan strategi pembiayaan energi bersih.

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno yang hadir dalam momen peluncuran, menegaskan lima pertanyaan kunci yang wajib dijawab dalam pengimplementasian transisi energi.

Adapun di antaranya pengaruh terhadap ketahanan energi nasional, target pertumbuhan ekonomi 8 persen, biaya yang diperlukan, kesiapan manufaktur, hingga dampak pengurangan jejak karbon.

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Eddy juga menekankan pentingnya green manufacturing, green industry, green jobs, penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta reskilling dan upskilling tenaga kerja.

"Jika lima pertanyaan ini dapat dijawab maka kami harus terus maju dengan transisi energi,” ujar Eddy di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (1/9).