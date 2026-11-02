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Film Gak Ada Matinya Segera Tayang, Oki Rengga: Mudah-Mudahan Ini Bisa Menghibur

Film Gak Ada Matinya Segera Tayang, Oki Rengga: Mudah-Mudahan Ini Bisa Menghibur
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Konferensi pers film Gak Ada Matinya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (31/10). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Oki Rengga hingga Fedi Nuril membintangi film drama komedi berjudul Gak Ada Matinya.

Dalam film tersebut, Oki Rengga berperan sebagai Binsar, anak dari Luhut yang diperankan oleh Mathias Muchus.

Sementara itu, Fedi Nuril memerankan Fahri, seorang penyelidik asuransi yang gigih mengusut kebenaran.

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Melalui film Gak Ada Matinya, Oki Rengga berharap karya tersebut dapat menjadi hiburan bagi masyarakat di tengah berbagai situasi yang sedang dihadapi.

"Semoga semuanya terhibur di kondisi kita saat ini yang lumayan pusing dengan keadaan. Mudah-mudahan ini bisa hadir untuk menghibur kita semua," ujar Oki Rengga di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (31/10/2026).

Senada dengan Oki Rengga, Fedi Nuril juga berharap film yang dibintanginya dapat memberikan hiburan bagi penonton.

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Dia berharap film tersebut bisa membantu masyarakat melupakan sejenak berbagai persoalan sekaligus membangkitkan semangat baru.

"Semoga dalam keadaan situasi yang memang lagi meresahkan atau bikin stres ini, film ini bisa menjadi hiburan untuk melupakan sejenak dan memunculkan semangat baru," kata Fedi Nuril.

Oki Rengga hingga Fedi Nuril membintangi film drama komedi terbaru berjudul Gak Ada Matinya.

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