Film GJLS: Berapi-Api Tayang di Bioskop Mulai Hari Ini

jpnn.com, JAKARTA - Film komedi terbaru yang berjudul GJLS: Berapi-Api akhirnya tayang di bioskop mulai hari ini, Kamis (5/11).

Karya persembahan Amadeus Sinemagna tersebut digarap oleh sutradara Monty Tiwa.

Dalam GJLS: Berapi-Api, trio GJLS yakni Ananta Rispo, Rigen Rakelna, dan Hifdzi Khoir berperan sebagai tiga pemuda yang bercita-cita menjadi petugas pemadam kebakaran.

Cerita kemudian berkembang ketika mereka harus menghadapi berbagai persoalan dan menjalankan misi yang tidak terduga. Balutan komedi dan aksi pun menjadi bagian dari kisah yang dihadirkan.

Selain Ananta Rispo, Rigen Rakelna, dan Hifdzi Khoir, GJLS: Berapi-Api juga dibintangi sejumlah aktor lain, di antaranya Carissa Perusset, Aurra Kharishma, Grace Emmanuela, Yono Bakrie, dan Nigel Siwabessy.

Kebersamaan trio GJLS memang sudah menjadi bagian dari perjalanan di dunia hiburan. Kini, kekompakan tersebut kembali hadir melalui layar lebar.

Aktor sekaligus komika, Ananta Rispo tidak kuasa menahan tangis saat membicarakan kedekatannya dengan Rigen Rakelna dan Hifdzi Khoir.

Momen haru itu terjadi ketika dirinya diminta menyampaikan pesan secara personal kepada dua rekannya dalam perjalanan membintangi film GJLS: Berapi-Api.