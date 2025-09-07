Film Horor Turki SICCIN 8 Tayang di Bioskop 11 September, Begini Sinopsisnya

jpnn.com - Film horor dari Turki berjudul 'Siccin 8' bakal meramaikan bioskop tanah Air.

Dibintangi sederet bintang Turki, yakni Fatih Gulnar, Melike Balc?k, Gonul Urer, Hatice Irkin, Ela Masal Aksel, Mana Alkoy, Fahrettin Avci, Ece Baykal, hingga Oguz Okul, film horor itu membawa kisah tentang sebuah keluarga yang mengalami teror gaib.

Cerita bermula saat seorang pria bernama Fatih tinggal bersama istri dan anak-anaknya di rumah yang sama dengan ibunya yang sudah lanjut usia, Gönül.

Karena desakan istrinya, Berna, mereka memutuskan untuk mengirim Gönül ke panti jompo.

Namun, ketenangan berubah menjadi teror saat peristiwa-peristiwa gaib yang menyeramkan mulai terjadi menghantui keluarga tersebut.

Rumah yang tadinya damai berubah menjadi tempat penuh kengerian, dihantui oleh sesuatu yang tak terlihat.

Di tengah teror yang dialami keluarganya, Fatih yang merasa bersalah mengirimkan ibunya ke panti jompo, akhirnya kembali membawanya pulang ke rumah.

Akan tetapi, kondisi sang ibunda berbeda tak seperti sebelumnya. Sebuah kebenaran mengerikan pun perlahan terungkap.