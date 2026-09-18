Film Istimewa Tayang di Bioskop, 7.500 Anak Disabilitas Ikut Nonton Bareng

jpnn.com, JAKARTA - Film Istimewa mulai tayang di bioskop Indonesia pada Kamis (17/9).

Sekitar 7.500 anak penyandang disabilitas dari berbagai komunitas di seluruh provinsi Indonesia mengikuti kegiatan nonton bersama atau nobar dalam rangka menyambut hari pertama penayangan film tersebut.

Bagi produser Abdullah Mansuri atau akrab disapa Ayah Mansuri, momen itu menjadi kesempatan untuk merayakan penayangan Istimewa bersama komunitas yang kisah dan pengalamannya turut menjadi dasar cerita film tersebut.

"Film Istimewa adalah film kita semua. Hari ini, sekitar 7.500 anak istimewa dari berbagai komunitas di seluruh provinsi Indonesia nonton bareng untuk merayakan penayangannya. Kami ingin kebahagiaan atas hadirnya film ini bisa dirasakan bersama oleh teman-teman istimewa," ujar Abdullah Mansuri dalam keterangan tertulisnya.

Di bawah arahan sutradara Ruben Adrian, Istimewa merangkum berbagai kisah nyata teman-teman disabilitas yang kemudian dirangkai menjadi cerita tentang keluarga, kehilangan, dan penerimaan.

Adapun cerita film tersebut berpusat di Rumah Istimewa, tempat di mana Aldo, Bimo, Ken, Nita, and Mul merajut kebersamaan layaknya sebuah keluarga di bawah naungan Pak Mahendra, sosok penuh kasih yang mereka panggil dengan sebutan Ayah.

Konflik mulai terjalin ketika sang ayah tiba-tiba harus berpisah dan tak lagi berada di sisi mereka, mendorong kelimanya untuk melangkah keluar zona nyaman demi mencari sosok yang telah membuat mereka merasa dicintai apa adanya itu.

Ikatan emosional yang kuat inilah yang menjadi motor penggerak sepanjang perjalanan cerita berlangsung.