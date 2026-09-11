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Film Iyus Jenius Tayang 10 September, Ini Sinopsisnya

Film Iyus Jenius Tayang 10 September, Ini Sinopsisnya
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Konferensi pers film Iyus Jenius di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu (6/9). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Film musikal keluarga 'Iyus Jenius' telah tayang di bioskop Indonesia pada Kamis (10/9).

Diproduseri Gandhi Fernando, film itu mencoba menawarkan warna berbeda di tengah industri perfilman Tanah Air.

Lewat film Iyus Jenius, Gandhi Fernando ingin menghadirkan film anak yang tak hanya menghibur, tetapi juga membawa nilai edukatif dan inspiratif bagi keluarga.

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Bukan tanpa alasan dia menghadirkan film Iyus Jenius. Keputusannya membuat film musikal anak berangkat dari kegelisahannya melihat keberagaman genre film Indonesia yang dinilai masih perlu diperluas.

"Aku pengin melawan arus dengan membuat genre film yang saat ini jarang banget dibuat. Meskipun aku sendiri tetap memproduksi film horor, aku merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda," ujar Gandhi Fernando dalam keterangannya.

"Harus tetap ada keberagaman di industri film Indonesia, dan Iyus Jenius adalah bukti nyata dari komitmen tersebut," sambungnya.

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Film Iyus Jenius mengisahkan tentang bocah berusia 10 tahun bernama Iyus (Kevin Abadio) yang kehilangan semangat belajar setelah sang ayah meninggal dunia akibat kecelakaan.

Di tengah kondisi tersebut, Iyus juga harus menghadapi krisis kepercayaan diri dan perundungan.

Film musikal keluarga 'Iyus Jenius' telah tayang di bioskop Indonesia pada Kamis (10/9).

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