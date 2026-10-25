Film Jumbo hingga Komedi Pandji, Wajah-Wajah Indonesia di WCCE 2026

jpnn.com, JAKARTA - Seorang anak bernama Don ingin didengar, dilihat, dan dicintai. Kisah sederhana dalam film animasi Jumbo itu lahir dari imajinasi seorang kreator Indonesia, tetapi emosinya bisa dirasakan siapa saja di belahan dunia mana saja, tak peduli batas negara dan sekat bahasa.

Bagi sutradara Ryan Adriandhy, di situlah kekuatan sebuah cerita. Ia tidak harus kehilangan identitas lokal agar dapat diterima dunia.

Justru ketika sebuah karya berangkat dari pengalaman yang spesifik, ia bisa menemukan sesuatu yang paling universal dalam diri manusia.

“Di balik itu semua, Don, karakter utamanya, hanyalah seorang anak yang ingin dilihat, didengar, dan merasa dicintai. Dan saya rasa emosi itu tidak memerlukan penerjemahan (emotion does not need translation),” ujar Ryan dalam salah satu sesi World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026, di Hotel Indonesia Kempinski, Jumat (22/10).

Ryan teringat film-film animasi Pixar yang ia sukai. Tokohnya bisa berupa semut, mainan, atau mobil balap.

Namun, penonton tetap terhubung karena yang mereka saksikan bukan semata-mata kehidupan benda-benda itu, tetapi emosi yang akrab dengan pengalaman manusia.

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Dalam Jumbo, arsitektur, kuliner, dan interaksi sosial yang lekat dengan Asia Tenggara menjadi bagian dari dunia cerita.

Namun, kerinduan Don untuk dicintai tidak membutuhkan kamus untuk dipahami.