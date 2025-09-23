Film Jurassic World Rebirth Hingga Weapons Tayang di Catchplay+ Bulan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Deretan film dan series baru hadir di Catchplay+ untuk menambah daftar tontonan seru di September ini.

Dua di antaranya adalah Jurassic World Rebirth dan Weapons yang mulai tayang pada bulan ini.

Dibintangi Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Jonathan Bailey, hingga Rupert Friend, film Jurassic World Rebirth menceritakan tentang Dinosaurus yang tak lagi cocok dengan ekologi bumi.

Kini, tim yang dipimpin Zora Benner (Scarlett Johansson) ditugaskan kembali ke pulau penelitian zaman Jurassic Park untuk mengumpulkan DNA tiga dinosaurus terbesar.

Misi itu malah jadi berantakan karena mereka diserang dinosaurus dan terjebak di sana.

Tim itu kini harus berjuang bertahan hidup menghadapi dinosaurus mutan D-Rex, mahkluk deformasi dari T-Rex, dan Mutadon, hibrida antara Pterosaurus dan Velociraptor.

Film Jurassic World Rebirth tayang di Catchplay+ mulai 17 September 2025.

Kemudian, film Weapons garapan Zach Cregger mengisahkan tentang anak-anak dari salah satu kelas 3 SD yang mendadak hilang tanpa jejak.