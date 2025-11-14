menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Film » Film Keadilan: The Verdict Segera Tayang di Bioskop, Catat Tanggalnya

Film Keadilan: The Verdict Segera Tayang di Bioskop, Catat Tanggalnya

Film Keadilan: The Verdict Segera Tayang di Bioskop, Catat Tanggalnya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gala premier film Keadilan (The Verdict) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Film Keadilan (The Verdict) bakal tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 20 November 2025.

Produser sekaligus CEO MD Entertainment Manoj Punjabi mengungkapkan antusiasmenya menyambut penanyang film tersebut.

Dia menilai kehadiran film Keadilan (The Verdict) dapat memberikan warna baru di industri film tanah Air.

Baca Juga:

"Saya merasa kita benar-benar butuh keadilan di film ini. Film Indonesia butuh subjek begini. Saya bangga karena ada genre baru untuk Indonesia. Kami siap memangku Keadilan (The Verdict) 20 November 2025," ujar Manoj Punjabi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (12/11) malam.

Sementara itu, produser Choi Kwangrae mengaku sebuah kehormatan dapat bekerja sama dengan MD Pictures untuk menghadirkan Keadilan: The Verdict ke penonton Indonesia.

"Sebagai kolaborasi pertama antara Indonesia dan Korea di industri film ini, harapannya bisa menjadi salah satu karya terbaik di Indonesia dan film ini bisa menjadi film yang dicintai. Suatu kehormatan bisa berjalan bersama MD Pictures," tuturnya.

Baca Juga:

Dalam kesempatan yang sama, Sutradara Lee Chang Hee pun menyatakan kekagumannya dengan kualitas aktor tanah Air.

Menurutnya, dua pemain utama, yakni Rio Dewanto dan Reza Rahadian bisa menarik hati bukan hanya penonton Indonesia dan Korea, tetapi penonton global.

Film Keadilan: The Verdict bakal tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 20 November 2025.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI