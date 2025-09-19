menu
Film Komedi 'Jadi Tuh Barang' Tayang, Hadirkan Cerita Kocak Hingga Romansa Hangat
Para pemain film Jadi Tuh Barang. Foto: Komik Pictures

jpnn.com, JAKARTA - Dunia perfilman Indonesia kembali diramaikan dengan kehadiran film komedi terbaru berjudul “Jadi Tuh Barang”.

Film produksi perdana Komik Pictures ini resmi tayang di bioskop mulai Kamis (18/9), dengan Kemal Palevi bertindak sebagai sutradara sekaligus produser.

Film “Jadi Tuh Barang” menyajikan perpaduan komedi segar, konflik keluarga yang mengharukan, hingga sentuhan romansa hangat.

Deretan komika dan aktor populer ikut terlibat dalam proyek ini, di antaranya Oki Rengga, Dicky Difie, Steven Wongso, Arafah Rianti, Ge Pamungkas, Arief Didu, Fico Fachriza, Ence Bagus, Nurul Arifin, hingga Beby Tsabina.

Skenario ditulis oleh David Nurbianto, komika yang dikenal dengan gaya humor khasnya.

Kisahnya berfokus pada tiga pemuda pengangguran, Bonar (Oki Rengga), Awang (Dicky Difie), dan Wongso (Steven Wongso), yang menemukan jalan hidup baru dengan menjadi pawang hujan.

Profesi yang semula diragukan, justru membawa mereka pada perubahan besar dalam kehidupan.

“Film ini punya humor yang kena banget. Bukan sekadar untuk ketawa, tetapi juga mengingatkan kita pada kejadian absurd di sekitar. Saya yakin penonton bakal merasa dekat dengan ceritanya,” ungkap Oki Rengga.

